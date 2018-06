Intrarea in vigoare a acestui acord, in principiu in termen de sase luni, ar urma sa ridice blocada greceasca pentru aderarea micului stat balcanic la UE si NATO , informeaza AFP si Reuters.Grecia, care detine drept de veto in ceea ce priveste admiterea in ambele organizatii, considera ca denumirea fostului stat iugoslav reprezinta o revendicare teritoriala pentru una din regiunile sale nordice, care poarta acelasi nume.De partea macedoneana, acordul trebuie ratificat de Parlament, aprobat prin referendum si activat printr-o revizuire constitutionala. Acesta va fi apoi supus ratificarii de catre Parlamentul grec.Disputa dintre cele doua state cu privire la numele Macedoniei dureaza de 27 de ani.Citeste si:Grecia si Macedonia vor semna acordul pentru redenumirea fostei republici iugoslave pe 17 iuniePresedintele Macedoniei refuza sa semneze acordul cu Grecia privind numele fostei republici iugoslaveDupa o disputa de 27 de ani, Grecia si Macedonia au ajuns la un acord istoric asupra numelui fostei republici iugoslave ...citeste mai departe despre " Macedonia isi schimba numele, dupa o disputa de 27 de ani cu Grecia " pe Ziare.com