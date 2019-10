Macron acuza o criza politica la nivel european, impreuna cu Viktor Orban, dupa ce candidatii pentru CE le-au fost respinsi

"Traim un moment al Europei extrem de important si de sensibil. Exista o noua Comisie, un nou Parlament European care se instaleaza si infrunta amandoua o criza politica pe care nu trebuie sa o lasam sa se instaleze si sa se dezvolte", a afirmat Emmanuel Macron."Cred ca este indispensabil sa avem o Comisie puternica, care sa poata sprijini proiecte ambitioase", a pledat el in cadrul unei conferinte de presa de la Paris, alaturi de premierul ungar Viktor Orban (fotografia este de astazi, din timpul conferintei comune - n.red.).Si candidatul Ungariei a fost respins din motive similare, la fel ca propunerile facute de Viorica Dancila in numele Romaniei: Rovana Plumb si Dan Nica, ambii cu probleme de integritate.Deputatii europeni i-au dat o lovitura joi presedintelui francez, respingand-o din motive etice pe candidata sa la Comisia Europeana, Sylvie Goulard, vizata de o ancheta judiciara in Franta , noteaza AFP.Este pentru prima data cand un candidat propus de Franta pentru un post de comisar este respins de Parlamentul European.Macron a pus responsabilitatea alegerii candidatei franceze asupra presedintei noii Comisii Europene, germana Ursula von der Leyen.Presedintele francez, pentru care Europa este o prioritate, vrea inainte de toate, asa cum a precizat el joi, sa salveze mandatul promis lui Sylvie Goulard pentru Franta, un portofoliu vast pentru piata interna, care cuprinde politica industriala si sectoarele digital, de aparare si spatial.Parlamentul European trebuie sa voteze intreaga echipa a noii comisii pe 23 octombrie, pentru ca aceasta sa-si poata incepe mandatul pe 1 noiembrie.La inceputul anului, premierul ungar Viktor Orban spunea ca trebuie sa lupte impotriva lui Macron, iar sentimentul parea consimtit de presedintele Frantei, care identificase in Orban unul dintre liderii iliberali ai Europei."Nu este ceva personal, dar tine de viitorul tarilor noastre. Daca se materializeaza ce isi doreste el cu privire la migratie, acest lucru ar fi rau pentru Ungaria , drept urmare trebuie sa ma lupt cu el", spunea Orban.Iata ca formarea noii Comisiei Europene, care le-a ridicat probleme comune, se pare ca a reusit sa-i mai impace.Macron isi apara comisarul respins la fe ...citeste mai departe despre " Macron acuza o criza politica la nivel european, impreuna cu Viktor Orban, dupa ce candidatii pentru CE le-au fost respinsi " pe Ziare.com