Macron anunta ca Franta si Rusia trebuie sa lucreze impreuna in Siria si Iran, dupa ce s-a vazut cu Putin si au semnat 50 de contracte

La un an de la primul tete-a-tete, la Versailles, presedintele rus l-a primit pe Emmanuel Macron si pe sotia acestuia, Brigitte - careia i-a oferit un buchet de flori -, pe terasele fastuosului Palat Constantin, care domina Golful Finlandei, la sud-vest de fosta capitala imperiala Sankt Petersburg.Prima vizita, de doua zile, a lui Emmanuel Macron in Rusia are loc cu ocazia Forumului International Economic de la Sankt Petersburg, principala intalnire a mediilor de afaceri ruse, unde este asteptat si premierul japonez Shinzo Abe.Ea urmeaza sa-i permita presedintelui francez, flancat de o importanta delegatie de oameni de afaceri, sa-si arate vointa de a continua sa faca comert cu Rusia, in pofida relatiilor foarte tensionate, si sa nu evite, totodata, subiecte care deranjeaza."Indiferent ca este vorba despre Ucraina, Orientul Mijlociu, criza iraniana si situatia din Siria, ca este vorba despre modul in care vedem multilateralismul contemporan, eu cred ca este necesar sa actionam in vederea unor initiative comune", a declarat Macron la inceputul intalnirii."Relatiile noastre se dezvolta in pofida dificultatilor", a relevat la randul sau Putin, adaugand ca intentioneaza sa abordeze "subiectele internationale-cheie, a caror solutie este in interesul Frantei si al Rusiei".Temele nu lipsesc. Dupa ani de tensiuni legate de criza ucraineana si conflictul sirian, otravirea in martie a unui fost spion rus in Anglia a provocat un val de expulzari diplomatice.In fata tuturor acestor subiecte, un punct de convergenta a aparut odata cu retragerea Statelor Unite din acordul in dosarul nuclear iranian, dublata de amenintari cu sanctiuni americane in cazul in care Teheranul nu se pliaza unei liste de exigente drastice in vederea unui nou acord.Moscova si europenii par, asupra acestui punct, sa se afle pe aceeasi linie, voind sa pastreze acordul iranian.Discret in mod public in legatura cu acest subiect, Putin a participat la numeroase discutii pe aceasta tema in ultimele zile si o primeste vineri pe Angela Merkel Relatiile cu Parisul raman afectate de conflictul sirian, care s-a soldat cu peste 350.000 de morti de cand a izbucnit r ...citeste mai departe despre " Macron anunta ca Franta si Rusia trebuie sa lucreze impreuna in Siria si Iran, dupa ce s-a vazut cu Putin si au semnat 50 de contracte " pe Ziare.com