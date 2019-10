Breton, care a fost ministru de Finante al Frantei in timpul presedintiei lui Jacques Chirac, este director general al Atos din 2009, relateaza Reuters."Este un om de actiune, care cunoaste problemele industriale din interior si care, in timp ce stie institutiile europene, nu va avea o abordare birocratica a problemelor UE , ceea ce este important pentru presedinte", a declarat un oficial de la Palatul Elysee.La inceputul acestei luni, Parlamentul European a respins-o pe Sylvie Goulard, care a fost prima optiune a presedintelui Macron pentru postul de comisar, provocand nemultumire la Paris, unde oficialii i-au acuzat pe conservatorii germani din Parlamentul UE.Liderul francez, care doreste sa pastreze uriasul portofoliu al industriei pe care l-a negociat cu viitorul presedinte al Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, vrea sa lase in urma ceea ce numeste "o criza politica" si a dorit sa obtina asigurari din partea acesteia ca noul candidat va fi aprobat."Portofoliul va ramane neschimbat", a spus consilierul prezidential.Fiecare stat membru nominalizeaza un candidat pentru Comisie, care trebuie sa fie confirmat prin audieri in Parlamentul European.In pofida trecutului sau conservator, Breton l-a sustinut pe Macron in timpul campaniei electorale din 2017, inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale.Spre deosebire de multi oficiali francezi de rang inalt, Breton nu este absolvent al scolii ENA pentru studii guvernamentale, dar detine un master in inginerie, obtinut la prestigioasa scoala franceza Supelec.Citeste si: Iohannis spune ca Ursula von der Leyen e foarte ingrijorata. Se va implica direct in desemnarea noului comisar al Romaniei, care trebuie sa fie o femeie ...citeste mai departe despre " Macron are o propunere noua pentru postul de comisar european: CEO-ul grupului de tehnologie Atos " pe Ziare.com