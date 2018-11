"Nu-i vom proteja pe europeni daca nu decidem sa avem o adevarata armata europeana. In fata Rusiei, care este la frontierele noastre si care a aratat ca poate fi amenintatoare (...), trebuie sa avem o Europa care sa se apere mai mult singura, fara sa depinda doar de Statele Unite si in mod mai suveran", a pledat seful statului francez in acest interviu inregistrat luni seara.Macron citeaza, fara sa le numeasca, "puteri autoritare care reapar si se reinarmeaza la marginile Europei".El indeamna "sa ne protejam de China Rusia si chiar de Statele Unite ale Americii", evocand decizia americana de retragere din Tratatul INF de dezarmare nucleara datand din anii '80. "Cine este principala victima?", intreaba el. "Europa si securitatea sa", raspunde seful statului francez.Uniunea Europeana ( UE ) incearca sa se adapteze noului context geopolitic legat de vointa presedintelui american Donald Trump de a reduce implicarea Statelor Unite in apararea Europei.Fondul European al Apararii urmeaza sa fie infiintat in 2019, in vederea dezvoltarii capacitatilor militare ale statelor membre si promovarii independentei strategice a UE.Parisul a initiat, in paralel, impreuna cu opt state partenere, un grup european de interventie menit sa fie capabil sa desfasoare rapid o operatiune militara, o evacuare intr-o tara in razboi sau sa ofere asistenta in caz de catastrofa.Capacitatea Apararii consolidate a Europei este unul dintre "proiectele" promovate de Emmanuel Macron in interviul acordat, cu scopul de a raspunde "fricilor" europenilor. ...citeste mai departe despre " Macron: Avem nevoie de o adevarata armata europeana in fata Rusiei " pe Ziare.com