Macron compara discutiile cu Trump cu un carnat: Daca am explica lumii cum este facut, nu ar mai manca nimeni

In timpul unei conferinte de presa comuna cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, Macron a fost intrebat in legatura cu o informatie deifuzta de CNN conform careia o convorbire telefonica dintre liderul francez si Trump de saptamana trecuta a fost "teribila"."Dupa cum ar spune Otto von Bismarck, daca am explica lumii cum sunt facuti carnatii, cel mai probabil lumea nu i-ar mai manca", a declarat Macron."Asa ca imi place cand oamenii vad masa in forma sa finala, dar nu sunt convins ca un comentariu despre bucatarie ajuta atunci cand livrezi mancarea sau cand o mananci", a adaugat presedintele francez.Un transcript de la presedintia franceza al convorbirii lui Macron cu Trump de saptamana trecuta arata ca presedintele francez i-a transmis lui Trump ca decizia sa de a impune tarife exporturilor aliatilor este "ilegala" si "o greseala".Casa Alba a comunicat ca discutia s-a concentrat pe piata de schimb si imigratie, fara sa ofere mai multe detalii."Macron a crezut ca va putea sa fie sincer, bazandu-se pe relatia cu Trump. Dar Trump nu poate suporta asemenea critici. A fost rau, teribil", a precizat o sursa neidentificata pentru CNN.