Macron: Decretez stare de urgenta economica si sociala! Promite scutiri de taxe si prime pentru toti angajatii

"Vreau ca lumea sa inteleaga ca va fi rasplatita proportional cu munca depusa. Voi cere tuturor angajatorilor sa ofere angajatilor lor o prima la sfarsit de an. O parte foarte importanta a natiunii noastre sunt varstnicii si din acest motiv am decis ca anul viitor sa anulam anumite cotizatii pe care le platesc pensionarii. Toate aceste decizii vor fi prezentate maine de premier.Marile companii sa ii ajute pe cei mai putin norocosi. Multi se vor gandi ca e momentul ca eu sa revin si sa schimb anumite legi legate de fiscalitate, dar acest lucru nu ar duce decat la o slabire a tarii. Am creat un cadru fiscal care sa permita companiilor sa creeze noi locuri de munca.Guvernul si Parlamentul trebuie sa faca pasi importanti pentru combaterea evaziunii fiscale, de exemplu. Marile companii care sunt pe profit trebuie sa plateasca impozite in consecinta. Inteleg si e important ca Guvernul sa continue ansamblul de reforme pe care ne-am angajat sa le punem in practica", a spus Macron."Inteleg foarte bine ce va nemultumeste si mi se pare corect"Presedintele francez s-a adresat si miilor de oameni care au iesit in strada, dar si celorlalti multi care n-au facut-o, asumandu-si ca poate a lasat impresia, in dorinta sa de a schimba lucrurile, ca nu ii pasa de ei."Nu uit ca exista, intr-adevar, nemultumiri, ca sunt foarte multi oameni indignati si pot sa inteleg acest lucru. Dar nu vreau sa reduc aceste nemultumiri la comportamentul inacceptabil violent. Premierul a venit cu un raspuns la solicitarile voastre de reducere a taxelor.Inteleg foarte bine ce va nemultumeste si mi se pare corect. Inteleg situatia muncitorilor care lucreaza luna de luna si nu se ajung cu banii. (...) Inteleg situatia pensionarilor care traiesc modest, care au venituri mici, care nici cu ajutorul copiilor nu reusesc sa se descurce. Dar aceasta situatie nu e de ieri de azi. Sunt 40 de ani in care s-au acumulat aceste nemultumiri. Sunt probleme ale vietii intr-o democratie, atunci cand oamenii au impresia ca vocea lor nu mai e auzita.Fara indoiala recunosc ca nu am stiut sa venim cu un raspuns mai clar in acest an si jumatate. Poate v-