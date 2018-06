"Se raspandeste lepra in Europa - nationalismul care a renascut, inchiderea frontierelor de catre cei care tradeaza ideea de azil. (...) Am nevoie de oameni care sa creada in ideea Europei, de cetateni francezi care sa creada in acest proiect, intrucat ei stiu care a fost pretul nationalismului, pretul prostiei", a declarat Emmanuel Macron, potrivit postului Europe1, reiterand ca vrea o "Europa care sa le ofere protectie" celor defavorizati.Emmanuel Macron a facut aceste declaratii in contextul disputelor cu noul Guvern din Italia pe tema imigratiei extracomunitare.Vicepremierul Italiei, Luigi Di Maio, liderul Miscarii Cinci Stele (populista, antisistem), a catalogat "ofensatoare" afirmatiile lui Emmanuel Macron, potrivit agentiei Adnkronos si cotidianului La Repubblica."Adevarata lepra este ipocrizia celor care au respins imigrantii la frontiera" dintre Franta si Italia si care "dau lectii morale despre dreptul la o repartizare echitabila a imigrantilor. Solidaritatea este europeana sau nu este deloc", a spus Luigi di Maio, care este si ministru al Dezvoltarii Economice in Guvernul Giuseppe Conte.La randul sau, ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, liderul partidului de extrema-dreapta Liga Nordului, a denuntat "insultele" lui Emmanuel Macron. "Aceste insulte nu ma afecteaza, ci imi dau putere. In timp ce el vorbeste, eu depun eforturi pentru a bloca traficul de imigranti pe Marea Mediterana si pentru a le da inapoi italienilor numeroasele orase ocupate de mafioti. Unii vorbesc, iar altii actioneaza", a spus Matteo Salvini. ...citeste mai departe despre " Macron denunta lepra populista din Europa: Francezii stiu care e pretul nationalismului, pretul prostiei " pe Ziare.com