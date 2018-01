Intrebat daca va exista o solutie pentru Marea Britanie, el a raspuns intr-un interviu pentru BBC: "Bineinteles. Dar aceasta cale speciala va trebui sa fie compatibila cu mentinerea pietei unice si a intereselor noastre colective. Si trebuie sa intelegeti ca, prin definitie, nu puteti avea acces total la piata unica daca nu 'bifati casuta'".Macron a mentionat ca solutia ar putea fi "ceva intre accesul total si un acord comercial".Marea Britanie si Uniunea Europeana au aprobat, in decembrie, deschiderea unei noi faze a negocierilor, inclusiv cu privire la viitoarele lor relatii comerciale.In aceasta luna incep negocierile cu privire la perioada de tranzitie de aproximativ doi ani ceruta de Londra.Citeste siMacron insista ca Marea Britanie sa renunte la Brexit: Ne-ar bucuraAmbasadorul Angliei a dezvaluit cat ii va costa pe romani sa ramana in Regatul Unit dupa Brexit ...citeste mai departe despre " Macron: Este posibil un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana " pe Ziare.com