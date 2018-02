Macron este primul lider strain pe care Trump il primeste in vizita de stat la Casa Alba, un gest cu incarcatura simbolica

In acest prim an de mandat al lui Trump, la Casa Alba s-au facut doar vizite oficiale si de lucru, cum a fost si cazul celei efectuate de presedintele Klaus Iohannis (cel mai putin important gen de vizita a unui oficial strain).Iata lista tuturor vizitelor oficialilor straini la Washington din mandatul lui TrumpVizitele de stat sunt actiuni protocolare rare in Statele Unite, datorita simbolismului politic special.Astfel, Palatul Elysee a confirmat, luni, ca presedintele francez va fi prezent la Washington intre 23 si 25 aprilie, subliniind ca "aceasta invitatie reflecta profunzimea legaturilor istorice intre cele doua state, prieteni si aliati, precum si forta relatiilor intre cei doi presedinti".Presedintele american a decis, la final de ianuarie, sa il invite pe omologul sau francez la Casa Alba, dupa ce a fost primit cu mare fast la Paris, unde a cinat in Turnul Eiffel si a asistat la paradele militare cu ocazia sarbatorii nationale, scrie presa franceza, preluand o stire France Presse.Cu prilejul unei noi intalniri a celor doi, in septembrie la ONU , Trump nu a precupetit niciun elogiu: "Face o treaba foarte buna in Franta . Face ceea ce trebuie facut", a spus presedintele american, amintind ca Macron "e respectat de francezi si de americani"."Aceasta vizita va contribui la intarirea cooperarii dintre Statele Unite si Franta, asupra temelor economice si diplomatice, dar si a prieteniei dintre cei doi lideri", a declarat Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al lui Trump.Donald Trump a decis sa-i faca aceasta onoare lui Emmanuel Trump, a primei vizite de stat din mandatul sau, mai ales la insistentele sotiei sale, Melania. O vizita de stat implica multiple onoruri, printre care si o ceremonie la Casa Alba.Luni, presedintia franceza a mentionat ca "programul vizitei de stat este in curs de elaborare. Acesta va cuprinde o reuniune de lucru la Casa Alba, o conferinta de presa comuna, mai multe ceremonii si o cina de stat".Cei doi oficiali, care s-au intalnit de mai multe ori, sunt in bune relatii, in pofida dezacordurilor de fond, mai ales in privinta climatului. Presedintele francez, care a deplans decizia liderului de la Casa Alba de a iesi din Acordul de la Paris, si-a exprimat deschis speranta ca "prietenul" Trump isi va ...citeste mai departe despre " Macron este primul lider strain pe care Trump il primeste in vizita de stat la Casa Alba, un gest cu incarcatura simbolica " pe Ziare.com