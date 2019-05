Intrebat de o jurnalista daca preocuparile pe care le-a exprimat anterior privind iliberalismul din Romania s-au agravat si daca crede ca tara noastra a luat-o deja pe drumul Poloniei si Ungariei, presedintele francez a reiterat ca va fi vigilent in aceasta privinta."Cred ca exista decizii luate de guvernul roman care au dus la fragilizarea statului de drept. Comisia Europeana a avut ocazia de a spune acest lucru si suntem vigilenti in aceasta privinta. Dar am notat si ca presedintele (Klaus) Iohannis a fost mereu aici, vigilent, prezent, puternic, pentru a tine linia", a spus Macron in cadrul conferintei de presa de dupa incheierea summitului."Consider pentru Romania, pentru poporul roman, ca a fi un stat puternic in UE , a respecta toate valorile UE, inclusiv independenta justitiei si tot ce constituie statul de drept, este un element foarte important pentru popor. Deci sunt, evident, alaturi de Comisie si suntem mai multe state membre care ne-am exprimat cu claritate pe acest subiect", a adaugat Emmanuel Macron la Sibiu.El a mai precizat ca sustine, de asemenea, "in aceasta privinta, deciziile puternice luate in mai multe randuri de presedintele Iohannis". ...citeste mai departe despre " Macron: Exista decizii luate de guvernul roman care au dus la fragilizarea statului de drept " pe Ziare.com