Macron i-a anuntat pe francezi in mesajul de Anul Nou ca nu renunta la controversata reforma a pensiilor

"Reforma pensiilor, pentru care am asumat angajamentul si care este aplicata de Guvern, va fi dusa la bun sfarsit", a declarat Emmanuel Macron.Liderul de la Elysee a denuntat protestele fata de reforma pensiilor, bazate pe "numeroase minciuni si manipulari"."De aceea, impreuna cu organizatiile patronale si cu sidicatele care doresc, ma astept ca Guvernul Edouard Philippe sa gaseasca rapid o cale de compromis", a subliniat Emmanuel Macron, pledand pentru reluarea negocierilor pe 7 ianuarie 2020.Greva in sistemul transporturilor dureaza la Paris de 24 de zile, in semn de protest fata de planul de reformare a sistemului pensiilor elaborat de Administratia Emmanuel Macron.