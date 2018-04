Cuplul prezidential francez a aterizat la locala 13.00 (20.00, ora Romaniei) la baza aeriana Andrews."Dupa luni de pregatiri, POTUS si cu mine abia asteptam sa primim Franta la primul nostru dineu de stat!", a scris pe Twitter Melania Trump, care a publicat o inregistrare video in care supravegheaza pregatitile cinei de stat, marti seara, la Casa Alba - decoratiuni bej si aurite, iar in meniu placinta cu branza de capra, miel si ceapa Soubise, tarta cu nectarine si smantana glasata.Aceasta vizita de trei zile incepe luni cu un act simbolic de prietenie - cei doi presedinti vor planta in gradina Casei Albe un stejar tanar oferit de Macron.Arborele provine dintr-o padure din nordul Frantei in care au murit peste 2.000 de puscasi marini in Marele Razboi, intr-o batalie sangeroasa impotriva armatei germane.In ajunul vizitei de trei zile in Washington, presedintele francez Emmanuel Macron a acordat un interviu televiziunii Fox, in cadrul caruia a avertizat asupra unui razboi comercial, "slabiciunilor" in fata Rusiei, dar a si evidentiat avantajele acordului nuclear cu Iranul ...citeste mai departe despre " Macron ii aduce lui Trump un stejar, pe care sa il planteze impreuna " pe Ziare.com