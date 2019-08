Macron ii intinde, luni, mana lui Vladimir Putin. Cum vrea sa intre in istorie

Presedintele rus va fi oaspetele sau pentru o intalnire de lucru, iar apoi pentru un dineu, pentru a doua oara dupa reuniunea lor la Versailles in 2017.Pe agenda ar urma sa figureze conflictul in regiunile separatiste proruse din estul Ucrainei, care i-a atras Rusiei - impreuna cu anexarea Crimeii - excluderea din G8 si sanctiuni din partea UE Cei doi vor aborda, de asemenea, crizele internationale in care Rusia joaca un rol crucial, in special, razboiul in Siria si tensiunile intre Iran si SUA asupra acordului nuclear.Potrivit Parisului, alegerea acestei intalniri chiar inainte de G7 - convenita intre cei lideri la G20 la Osaka - "este semnificativa" pentru vointa sefului statului francez de a face ca Rusia sa participe la discutii multilaterale. De asemenea, Macron se va deplasa la Beijing in aceasta toamna pentru a se intalni cu presedintele chinez.Din 2017, liderii francez si rus a ramas in contact cu regularitate, fara ca Emmanuel Macron sa se abtina de la critici. " Europa trebuie sa dialogheze cu Rusia", care trebuie si ea "sa faca eforturi", concluzionase el in iunie."In ultimele luni, contactele in domeniul politic s-au intensificat. Contactele in domeniul cultural si umanitar sunt de asemenea foarte intense. In 2020, desfasurarea 'Sezoanelor rusesti' este prevazuta aproape in toate regiunile Frantei", a subliniat un consilier al Kremlinului.Pentru a elimina un punct de crispare, justitia rusa tocmai l-a eliberat pe bancherul francez Philippe Delpal, detinut din februarie sub acuzatia de frauda si consemnat de acum incolo la domiciliu. Macron evocase cazul acestuia in mai multe randuri in discutiile cu presedintele rus.Macron ar fi incantat sa puna capat razboiului din DonbasReferitor la Ucraina, Parisul spera "sa deschida un nou spatiu pentru negociere" si l-a invitat pe Vladimir Putin sa raspunda "in maniera incurajatoare" gesturilor de calmare a situatiei din partea noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, comenteaza AFP."Principalul subiect vizibil va fi revitalizarea acordurilor de la Minsk" pentru pace in estul Ucrainei, a apreciat Aleksandr Baunov, analist la centrul Ca ...citeste mai departe despre " Macron ii intinde, luni, mana lui Vladimir Putin. Cum vrea sa intre in istorie " pe Ziare.com