Macron ii propune Turciei un parteneriat cu UE, dar fara aderare

"Trebuie (...) sa ne uitam daca nu putem sa regandim aceasta relatie, nu in cadrul procesului de integrare, ci poate a unei cooperari, a unui parteneriat cu o finalitate (...) de a pastra ancorarea Turciei si poporului turc in Europa si de a face astfel incat viitorul sau sa se construiasca privind catre Europa si cu Europa", a declarat el la finalul unei intalniri, la Paris, cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP."Vointa mea este sa facem mai mult impreuna, ca Turcia sa ramana ancorata, arimata, la Europa, insa eu cred ca procesul (de aderare) asa cum a fost el deschis nu va permite sa se incheie in urmatorii ani", a insistat presedintele francez.In opinia sa "este clar ca evolutiile recente si alegerea (Turciei in domeniul statului de drept) nu permit vreun progres al procesului angajat"."Trebuie sa iesim dintr-o ipocrizie care consta in a crede ca o inaintare naturala catre deschiderea unor noi capitole (de negociere) este posibila", a insistat Emmanuel Macron, recunoscand ca a purtat o "discutie foarte deschisa" pe aceasta tema cu presedintele Erdogan.El a propus, in schimb, ca un "dialog pasnic" si "regandit, reformulat intr-un context mai contemporan, care sa tina cont de realitatile de azi" sa fie deschis in urmatoarele luni.Presedintele turc i-a replicat ca tara sa a "obosit" sa astepte o eventuala aderare la Uniunea Europeana."Sunt 54 de ani de cand Turcia asteapta in anticamera UE (...). Nu putem implora in permanenta o intrare in UE", a spus el, amintind ca 16 capitole de negociere au fost "deschise si niciodata inchise" din totalul de 35."Eu cred ca Uniunea Europeana nu a procedat intotdeauna bine cu Turcia, pentru ca ea a lasat sa se creada ca lucruri erau posibile, in timp ce nu erau in totalitate", a subliniat Macron.