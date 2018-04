Macron, inaintea vizitei de stat in SUA: Nu faci razboi comercial cu aliatii! Ce spune despre Putin si acordul cu Iran

Macron a declarat ca are cu Donald Trump o relatie puternica, pentru ca sunt amandoi "nonconformisti ai sistemului". Presedintele francez va ajunge luni, in Washington, in prima vizita de stat a unui lider strain din mandatul prezidential al lui Donald Trump.Amintim ca SUA, Franta si UK au lansat, in 14 aprilie, un atac cu rachete in Siria pentru a sanctiona regimul presedintelui Bashar al-Assad dupa atacul cu arme chimice comis la periferia orasului Damasc in urma cu cateva saptamani.Macron sustine ca, daca comunitatea internationala se retrage din Siria, va lasa tara la mana regimului presedintelui Bashar al-Assad."Si ei vor pregati noul razboi. Vor alimenta noii teroristi", a avertizat Macron."Chiar si dupa ce se termina razboiul impotriva Statului Islamic, SUA, Franta si aliatii, toate tarile din regiune - chiar si Rusia si Turcia - vor avea un rol important de jucat in recrearea Siriei", sustine liderul de lo Paris.El a continuat sa vorbeasca despre planurile Statelor Unite de a impune noi tarife la otel si aluminiu, reiterand ideea ca Europa ar trebui sa fie exceptata de la acestea."Sper... ca se va hotari (Donald Trump - n.red.) sa acorde o exceptie pentru Uniunea Europeana. Nu faci razboi comercial cu aliatii tai", a sustinut Macron.Razboiul pe tarifele comerciale continua: Trump ameninta UE ca va suprataxa masinile produse in EuropaTaxele vamale simetrice cu care se ameninta reciproc Trump si UE ar putea fi ilegaleUE vrea despagubiri pentru tarifele impuse de SUA la importurile de otel si aluminiu"Daca declari razboi tuturor - razboi comercial cu China , razboi comercial cu Europa, razboi in Siria, razboi impotriva Iranului - nu functioneaza. Suntem aliati", subliniaza presedintele francez."Sa nu fim naivi cu Rusia"Presedintele francez a avertizat, de asemenea, impotriva "slabiciunilor" aratate Rusiei si presedintelui Vladimir Putin , care este "obsedat de ingerinta in democratiile noastre"."Este puternic si inteligent. Dar sa nu fim naivi. Este obsedat de ingerinta in democratiile noastre", a precizat Macron."Cred ca nu ar trebui sa fim niciodata slabi in fata lui Putin. Cand esti slab, el se foloseste de asta. Si e bine pentru el, ...citeste mai departe despre " Macron, inaintea vizitei de stat in SUA: Nu faci razboi comercial cu aliatii! Ce spune despre Putin si acordul cu Iran " pe Ziare.com