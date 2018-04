"Vrem sa ne intoarcem acasa. Ne vom intoarce acasa, insa vrem sa lasam o amprenta puternica si durabila", a spus Trump in cadrul unei conferinte de presa sustinuta alaturi de presedintele francez Emmanuel Macron, informeaza Associated Press."Donald Trump nu a aprobat un calendar specific de retragere a trupelor, deoarece vrea sa se asigure ca organizatia terorista Statul Islamic va fi invinsa. Statele Unite nu vor retrage trupele imediat, dar presedintele nu vrea nici un angajament militar pe termen lung", a declarat un oficial de la Casa Alba sub protectia anonimatului."Vom vedea ce se va intampla, insa ne vom intoarce acasa relativ curand", a adaugat presedintele american.De asemenea, Trump si Macron au convenit ca nu trebuie sa ofere Iranului o "deschidere" si mai mare in regiune.Saptamana trecuta, Casa Alba transmitea ca "misiunea americana (in Siria - n.red.) nu s-a schimbat. Presedintele a spus clar ca doreste ca fortele americane sa revina cat mai curand posibil".Publicarea acestui comunicat intervenea la doar cateva ore dupa ce presedintele francez, Emmanuel Macron, afirmase ca Franta l-ar fi "convins" pe Donald Trump sa pastreze trupe americane in Siria."In urma cu zece zile, presedintele Trump spunea ca Statele Unite au vocatia de a se dezangaja din Siria, l-am convins ca este necesar sa ramana acolo (...). Va pot asigura ca l-am convins ca trebuie sa ramana pe termen lung", a declarat seful statului francez intr-un interviu televizat.Amintim ca SUA, Franta si Regatul Unit au atacat militar Siria pe 14 aprilie, pentru a pedepsi regimul de la Damasc, pe care il considera responsabil de presupuse atacuri chimice impotriva unor civili din saptamana precedenta.Citeste si: Pretul mare de platit: Dezvaluiri din spatele deciziei lui Trump de a bombarda Siria ...citeste mai departe despre " Macron l-a convins? Trump spune ca trupele americane nu vor fi retrase din Siria deocamdata " pe Ziare.com