Macron nu vrea sa vorbeasca inainte de protestul de sambata ca sa "nu puna gaz pe foc"

"Dupa diverse schimburi de informatii si o prezentare generala, presedintele, constient de context si situatie, nu doreste sa puna gaz pe foc si, prin urmare, nu intentioneaza sa vorbeasca inainte de ziua de sambata", a spus Richard Ferrand. "Dimpotriva, la inceputul saptamanii viitoare, el se va adresa", a adaugat Richard Ferrand, citat de AFP.La Paris are loc o mobilizare de amploare a fortelor de politie, muzeele, Turnul Eiffel si magazinele de pe Champs-Elysees fiind inchise.Autoritatile franceze se pregatesc pentru eventualitatea unor violente de amploare, sambata, la Paris, unde va avea loc o noua manifestatie a "Vestelor galbene". Guvernul se teme, de asemenea, de extinderea acestei situatii de criza si in alte sectoare ale societatii, noteaza AFP.Citeste si:Vestele galbene: Autoritatile de la Paris anunta masuri exceptionale pentru protestul de sambataParisul sta pe un butoi cu pulbere. Iar criza din Franta e abia la inceput"Prea putin", spun protestatarii autoritatilor de la Paris, care deja au dat inapoi in fata vestelor galbene