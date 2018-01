Macron a spus ca au fost facute incercari intentionate de a estompa distinctia dintre adevar si minciuna si pentru a submina credinta oamenilor in democratia liberala, transmite BBC.Macron s-a gandit la Rusia atunci cand a facut acest anunt. Presedintele francez a vorbit anterior despre incercarile Moscovei de a manipula opinia europenilor si americanilor.Vorbind la un eveniment dedicat presei organizat de Anul Nou, Emmanuel Macron a spus ca in prezent este posibila raspandirea de stiri false pe retelele de socializare, la un cost de cateva mii de euro."Mii de conturi de propaganda din retelele de socializare raspandesc in intreaga lume, in toate limbile, minciuni inventate pentru a afecta imaginea unor politicieni, personalitati, figuri publice, jurnalisti", a aratat Macron.Astfel, presedintele francez a propus instituirea unor reguli mai stricte pentru retelele de socializare in vederea dezvaluirii surselor "aparentelor" stiri.In plus, potrivit lui Emmanuel Macron, vor fi impuse limite in privinta sumelor care pot fi investite pentru promovarea unor stiri in retelele de socializare."Ne vom dezvolta legislatia pentru a proteja democratia de aceste stiri false", a spus el, citat de AFP.Macron a mai precizat ca autoritatea de reglementare a continutului audiovizual din Franta va primi puterea de a "combate orice incercare de destabilizare a posturilor de televiziune controlate sau influentate de alte tari".In mai, la o conferinta de presa comuna cu presedintele rus Vladimir Putin , Emmanuel Macron a criticat RT si Sputnik, acuzandu-le ca raspandesc o "propaganda inselatoare". De atunci, RT a lansat un post de televiziune in limba franceza. ...citeste mai departe despre " Macron pregateste o lege impotriva "stirilor false" " pe Ziare.com