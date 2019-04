"Prioritatea noastra este buna functionare a Uniunii Europene si a pietei unice. Uniunea Europeana nu poate fi pe termen lung ostaticul crizei politice din Marea Britanie", a declarat Emmanuel Macron in cursul intrevederii pe care a avut-o la Palatul Elysee cu premierul Irlandei, Leo Varadkar."Marea Britanie trebuie sa prezinte un plan alternativ credibil pana pe 10 aprilie, altfel, de facto, alege retragerea din Uniunea Europeana fara acord", a atras atentia Macron, citat de site-ul de stiri 20minutes.fr.Premierul irlandez Leo Varadkar a spus insa ca liderii europeni trebuie sa ramana deschisi pentru orice propunere credibila a premierului britanic Theresa May, privind iesirea Marii Britanii din UE , relateaza site-ul agentiei Reuters."Inca este timp ca premierul sa se prezinte in fata Consiliului cu propuneri, propuneri care sa fie credibile si care sa aiba un drum clar spre succes", a declarat Varadkar."Trebuie sa fim deschisi la orice propunere ne-ar putea prezenta", a adaugat acesta.Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeana.Bruxellesul a amanat producerea Brexit pana pe 12 aprilie in cazul in care Camera Comunelor nu va adopta proiectul de acord. In cazul in care acordul ar fi aprobat, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar urma sa se produca pe 22 mai. ...citeste mai departe despre " Macron someaza Marea Britanie sa ia o decizie pana pe 10 aprilie: UE nu va fi ostatic in criza Brexit " pe Ziare.com