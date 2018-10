Aflat intr-un turneu in Europa Centrala si de Est, Emmanuel Macron a criticat din nou, intr-un interviu acordat unor publicatii din Cehia Slovacia si Ungaria , situatia din aceste tari.Referindu-se la reformele judiciare din Polonia, Emmanuel Macron a exprimat speranta, conform cotidianului Liberation, ca "Guvernul polonez va face gesturile necesare pentru a raspunde la preocuparile Comisiei Europene si ale statelor partenere"."Respectarea deciziilor Curtii de Justitie a UE este echivalenta cu apartenenta la UE", a declarat Emmanuel Macron, citat de publicatia EUObserver."Situatia statului der drept in Ungaria cunoaste o serie de evolutii preocupante", a subliniat Macron. "Am o relatie buna cu premierul Viktor Orban, pe care il respect personal si ca prim-ministru ales de poporul ungar. Dar o Europa care sfideaza diversitatea de idei si de credinte, independenta Justitiei si a presei, primirea refugiatilor care fug de persecutii politice - acest lucru este o tradare a ceea ce suntem", a insistat Macron. ...citeste mai departe despre " Macron someaza tarile est-europene sa respecte normele statului de drept " pe Ziare.com