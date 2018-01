De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru intarirea economica a Europei, iar continentul sa devina un lider global pe picior de egalitate cu China si Statele Unite, scrie Bloomberg."Europa este buna pentru Franta , iar Franta nu poate reusi fara o Europa mai puternica. Dialogul nostru cu Germania este conditia necesara pentru ca Europa sa mearga inainte", a spus Macron, duminica, intr-un mesaj televizat.In plus, presedintele Frantei a reiterat apelurile catre europeni sa se implice in alegerile europarlamentare din anul 2019.Comentariile lui Macron vin dupa cele ale cancelarului german Angela Merkel , care a spus in aceeasi zi ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana.Presedintele in varsta de 40 de ani si-a incheiat mesajul cerandu-le francezilor "sa se intrebe ce pot face ei pentru natiune", in fiecare zi, parafrazandu-l astfel pe presedintele american John F. Kennedy, in discursul sau inaugural....citeste mai departe despre " Macron spune ca anul 2018 va fi decisiv pentru UE si mizeaza pe Germania: Franta nu poate reusi fara o Europa mai puternica " pe Ziare.com