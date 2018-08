"Depinde de noi astazi sa ne asumam responsabilitatile si sa garantam propria noastra securitate si astfel sa avem suveranitatea europeana", a spus Macron.De la alegerea sa in 2016, presedintele american Donald Trump s-a distantat de Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, provocand un consens privind pacea si securitatea in Europa dupa al doilea Razboi Mondial.Macron a spus ca doreste sa vada o regandire completa a modului in care Europa se va apara pe viitor."Vreau sa lansam o revizuire exhaustiva a securitatii noastre cu toti partenerii europeni, care include Rusia ", a adaugat el.Apelul lui Macron la o mai mare cooperare militara europeana raspunde comentariilor recente ale ministrului german de externe Heiko Maas.Maas a cerut saptamana trecuta ca Europa sa "ia o parte egala din responsabilitate" si sa "formeze o contragreutate" pentru pentru Washington, pentru a detensiona relatiile dintre UE si SUA.Presedintele francez a criticat de asemenea Uniunea Europeana, spunand ca "platim pretul a cateva decenii de Europa slaba", adaugand ca eforturile trebuie sa fie duble.In ceea ce priveste Siria, Macron a spus ca sustinerea presedintelui Bashar al-Assad ar fi o "greseala grava", dar suveranitatea tarii ar trebui respectata, "permitand poporului sirian sa se exprime". ...citeste mai departe despre " Macron sustine ca Europa nu se poate baza pe SUA pentru securitatea sa " pe Ziare.com