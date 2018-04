Presedintele rus este un "om foarte puternic, un presedinte puternic", a spus Macron, intr-un interviu acordat in engleza canalului Fox News difuzat duminica, in ajunul vizitei de stat a presedintelui francez la Washington."Cred ca nu ar trebui niciodata sa ne aratam slabi in fata presedintelui Putin", pentru ca "va profita de acest lucru", a afirmat el.In acelasi timp, potrivit lui Macron, Putin este "obsedat de ingerinta in democratiile noastre". "Intervine peste tot, in Europa si SUA, pentru a ne slabi democratiile, crezand ca e bine pentru tara sa", a explicat el."Il respect. Il cunosc. Sunt lucid", a asigurat presedintele francez. ...citeste mai departe despre " Macron sustine ca Putin e obsedat sa intervina in Europa si SUA: Nu trebuie sa ne aratam slabi in fata lui pentru ca va profita " pe Ziare.com