"Este important pentru mine sa fim capabili sa iesim din acest consiliu cu raspunsuri si o echipa noua", le-a declarat Macron reporterilor cand a ajuns summitul UE de la Bruxelles."Vom decide membrii acestei echipe, trei dintre nume azi, iar cel de la BCE probabil putin mai tarziu. Sunt foarte optimist", a adaugat el.Consiliul European trebuie sa nominalizeze persoane pentru patru pozitii cheie - presedinte al Comisiei Europene, presedinte al Consiliului European, presedinte al Parlamentului European, presedinte al BCE - iar Macron a spus ca ele ar trebui sa fie ocupate de "doi barbati si doua femei"."Exist patru posturi sub responsabilitatea noastra. Pentru mine, trebuie doua femei si doi barbati si trebuie sa existe personalitati care vin din Europa de Est", a spus el presei.Emmanuel Macron a precizat ca nu stie toate propunerile pe care le va inainta presedintele Consiliului European, Donald Tusk.Numele presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, este in continuare vehiculat printre variantele pentru sefia institutiilor Uniunii Europene, fiind avansat de unele surse si media printre favoritii la presedintia Consiliului European sau chiar la sefia Comisiei Europene."Apar mereu nume. Trebuie un echilibru de ansamblu", a subliniat Macron.Donald Tusk ar urma sa propuna candidatura social-democratului Frans Timmermans pentru presedintia Comisiei Europene, potrivit mai multor surse europene.Acordul privind repartitia posturilor de varf ale UE va permite Parlamentului European sa-si aleaga noul presedinte. Votul este prevazut sa aiba loc miercuri, in sesiunea inaugurala a legislativului comunitar.Deputatii europeni se vor pronunta la jumatatea lunii iulie privind candidatul desemnat pentru presedintia Comisiei. El trebuie sa obtina cel putin 376 de voturi pentru a fi ales. ...citeste mai departe despre " Macron vrea pe cineva din Europa de Est intr-o functie de conducere a UE. Sa fie Iohannis? " pe Ziare.com