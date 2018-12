Mai exact, vehiculele pe benzina fabricate inaintea anului 2000 si cele diesel mai vechi de anul 2006, care reprezinta 17% din parcul auto al Madridului, nu au voie sa circule in interiorul orasului sau pe centura capitalei.Aceasta interdictie corespunde nivelului doi al planului de masuri anti-poluare in vigoare incepand cu luna octombrie. Este pentru prima data, de la adoptarea acestui plan, cand se activeaza nivelul doi. Nivelul unu prevede limitarea vitezei de circulatie pe soseaua de centura.Municipalitatea a anuntat miercuri la pranz ca interdictia de circulatie a masinilor va fi ridicata joi, odata cu diminuarea poluarii si imbunatatirea conditiilor atmosferice.La finalul lunii noiembrie, administratia de stanga a Madridului a inaugurat un alt sistem drastic de restrictionare a traficului automobilelor, care vizeaza centrul istoric, in scopul reducerii cu 40% emisiilor.Madridul merge astfel pe calea deschisa de alte orase europene, dar intr-un mod mai restrictiv.La Londra, Stockholm sau Milano, automobilele au in continuare acces in centrul istoric al oraselor, in schimbul platii unei taxe. ...citeste mai departe despre " Madridul a interzis in premiera circulatia vehiculelor cele mai poluante " pe Ziare.com