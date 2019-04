Ziua de lucru in companiile private si in administratii se va incheia la orele 14:00, a declarat ministrul Comunicatiilor, Jorge Rodriguez, pentru televiziunea publica. El a justificat aceasta decizie prin necesitatea "de a asigura continuitatea serviciului de distribuire a curentului electric".Noi demonstratii au avut loc duminica la Caracas pentru a protesta fata de numeroasele pene de curent care afecteaza Venezuela de la inceputul lunii martie. Unele dintre aceste manifestatii au fost suprimate de grupuri civile inarmate.Presedintele Nicolas Maduro, care a atribuit aceste pene de curent unor acte de sabotaj, a dat unda verde organizatiilor civile care il sprijina sa intervina pentru reprimarea manifestantilor pe care ii acuza ca doresc inlaturarea sa de la putere.Caracas si 20 din cele 23 de state venezuelene au ramas fara curent electric vineri seara, iar multe regiuni s-au confruntat sambata cu aceeasi situatie. Pene uriase de curent au afectat deja tara intre 7 si 14 martie, precum si in perioada perioada 25-28 martie."Nu avem apa, lumina, Internet, telefon, suntem rupti de lume, am ajuns la cea mai rea situatie pe care ne-o putem imagina", a spus Joaquin Rodriguez, avocat in varsta de 54 de ani, care a participat la manifestatii in cartierul Los Palos Grandes din Caracas.Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat, duminica, intrarea in vigoare a unui plan de "rationalizare" a alimentarii cu energie electrica timp de o luna.Citeste si:Venezuela se scufunda a treia oara in bezna. Crucea Rosie va trimite ajutoareTrump someaza Rusia sa se retraga din Venezuela, dupa ce a primit-o la Casa Alba pe sotia lui Juan GuaidoDupa ce-a trimis militari in Venezuela, Rusia le cere americanilor sa nu impinga tara in razboi civil ...citeste mai departe despre " Maduro rationalizeaza curentul: Se inchid scolile si angajatii lucreaza doar pana la 14:00 " pe Ziare.com