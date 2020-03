Romanii angajati sezonier in Italia vor fi adusi acasa cu curse aeriene speciale. Primul zbor va fi sambata

O prima astfel de cursa va fi organizata dinspre Torino sambata, 21 martie 2020."Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor au identificat mai multe variante de transport aerian care vor permite revenirea in tara a cetatenilor romani, nerezidenti, care sunt lucratori sezonieri, afectati de restrangerea drastica a activitatilor economice in care erau angrenati in Italia, precum si a cetatenilor romani care se afla in Italia in situatii deosebite, fara posibilitati reale de a continua prezenta pe teritoriul italian, ceea ce impune repatrierea acestora in cel mai scurt timp.Detaliile privind organizarea acestor curse de tip charter vor fi comunicate in timp util cetatenilor romani care se incadreaza in criteriile enuntate mai sus. O prima cursa va fi organizata dinspre Torino la data de 21 martie 2020", transmite MAE intr-un comunicat de presa remis vineri Ziare.com.In schimb, Serbia ia o decizie radicala din cauza pandemiei: A inchis toate frontierele, nu-si mai primeste nici propriii cetateniDe asemenea, ministerul face apel la turistii romani si cetatenii care se afla temporar in strainatate sa revina de urgenta in tara, iar celor din Romania sa evite calatoriile externe care nu sunt absolut esentiale."Totodata, facem apel la cetatenii romani de a da dovada de intelegere si responsabilitate si de a evalua in mod responsabil oportunitatea calatoriilor in strainatate in acest moment. Astfel de calatorii pot antrena riscuri majore, periclitand siguranta cetatenilor si posibilitatea acestora de revenire in tara.De asemenea, facem apel la cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate de a respecta cu strictete recomandarile autoritatilor din aceste state si subliniem ca deplasarile catre Romania nu sunt recomandate.Aceste deplasari pot fi afectate de restrictiile impuse de statele de tranzit si pot constitui un factor suplimentar de propagare a infectiei cu COVID-19, punand astfel in pericol siguranta celor de acasa", se mai arata in comunicatul citat.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritatiA.D. ...citeste mai departe despre " Romanii angajati sezonier in Italia vor fi adusi acasa cu curse aeriene speciale. Primul zbor va fi sambata " pe Ziare.com