MAE: Care mai este situatia romanilor blocati pe insula greceasca Samothraki

Autoritatile locale au confirmat insa ca situatia de pe insula Samothraki a reintrat in normal si ca nu mai sunt cetateni romani care sa doreasca transferul spre continent, informeaza MAE.Potrivit unui comunicat MAE, in cea de-a doua parte a zilei de 15 august, un numar de 6 cetateni romani si 2 autovehicule inmatriculate in Romania au fost transportati de pe insula Samothraki in portul Alexandroupoli la orele 17:05, respectiv 17:36.De asemenea, nava care a sosit in port la orele 23:15 a readus pe continent 20 de turisti romani, impreuna cu 8 autovehicule.Totodata, la nivelul misiunii diplomatice si al oficiului consular nu au mai fost receptionate solicitari de asistenta consulara, precizeaza MAE.In acest moment, toti cetatenii romani care au solicitat sprijin Ambasadei Romaniei la Atena, respectiv Consulatului General al Romaniei la Salonic au fost readusi in siguranta pe continent.Cetatenii romani afectati pot in continuare solicita sprijin si asistenta consulara la numere de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +30 210 6728879 si +30 210 6744544, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al misiunii: +30 6978996222.MAE reaminteste cetatenilor romani care se afla sau calatoresc in Republica Elena ca au fost emise doua atentionari de calatorie pentru Republica Elena cu privire la existenta unui risc ridicat de incendii de vegetatie, valabile inclusiv pentru data de 16 august in Insulele Ionice, precum si pentru prognoza meteorologica de vreme nefavorabila in Macedonia (Chalkidi), Tracia (Samothraki), Thessalia (Insulele Sporades), care pot fi consultate la: www.mae.ro/node/49787, www.mae.ro/node/49789.