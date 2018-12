MAE ii avertizeaza pe romani asupra protestelor din Paris. Statii de metrou inchise si autobuze deviate

"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, pentru data de 8 decembrie 2018, sunt anuntate actiuni de protest, fapt pentru care autoritatile locale pariziene au decis inchiderea unor sali de spectacole si muzee, inclusiv Turnul Eiffel, ca masura preventiva.Pe cale de consecinta, se recomanda cetatenilor romani evitarea pe cat posibil a zonelor centrale ale Parisului in intervalul pentru care s-au anuntat proteste de strada, sa manifeste atentie sporita in planificarea calatoriilor, fiind posibile blocaje ale drumurilor, ale barierelor cu plata de pe autostrazi, ale statiilor de carburant, ale suprafetelor comerciale, precum si ale altor elemente de infrastructura", au anuntat reprezentantii MAE.MAE recomanda monitorizarea evolutiei miscarilor de protest in mass-media franceza, inclusiv in social media, "pentru a se preintampina disfunctionalitati in activitatile preconizate pentru perioada urmatoare.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta".Totodata, potrivit sursei citate, "cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Franceza: +33680713729".Statii de metrou inchise, autobuze suspendateRegia autonoma de transport (RATP) a anuntat inchiderea pentru public a 36 de statii si gari, sambata, la Paris, din cauza manifestatiilor "vestelor galbene" prevazute sa aiba loc in capitala Frantei, relateaza AFP.Statiile Charles de Gaulle Etoile, Auber, Bastille, Concorde, Opera si Madeleine vor fi inchise de la ora locala 05:30, "la solicitarea politiei".Lista completa a statiilor de metrou si garilor afectate este disponibila pe site-ul RATP.In jur de 50 de linii de autobuz vor fi, de asemenea, deviate sau suspendate.Franta este in stare ...citeste mai departe despre " MAE ii avertizeaza pe romani asupra protestelor din Paris. Statii de metrou inchise si autobuze deviate " pe Ziare.com