MAE rus: Sistemul antibalistic din Romania poate genera anularea Tratatului fortelor nucleare

"Sisteme balistice americane sunt instalate in Romania, iar curand vor aparea si in Polonia . Daca aceasta problema ramane nerezolvata, Tratatul fortelor nucleare intermediare ar putea fi ruinat.In mod clar, Statele Unite vor fi responsabile de anularea Tratatului", afirma Vladimir Iermakov, directorul Departamentului pentru neproliferare si Controlul armamentului din cadrul Ministerului rus de Externe."Vom fi pregatiti sa purtam discutii despre viitorul Tratatului oricand si oricum. Nu exista motive sa se spuna ca Rusia ar incalca acest acord", a subliniat oficialul rus, citat de agentia de presa Tass.In iulie, presedintele Rusiei, Vladimir Putin , a exprimat ingrijorare, la intrevederea cu omologul sau american Donald Trump , in legatura cu "sistemul antibalistic global" al Statelor Unite, care include elemente instalate in Romania.Citeste si Putin: Scutul antiracheta din Romania, amenintare pentru capacitatile nucleare ruse. SUA au mintit! (Video)"In calitatea de mari puteri nucleare, avem o responsabilitate speciala pentru mentinerea securitatii internationale. Este vital - si am mentionat acest lucru in cursul negocierilor -, este crucial sa nuantam dialogul in materie de stabilitate strategica, securitate mondiala si neproliferarea armelor de distrugere in masa", a declarat Vladimir Putin in conferinta de presa organizata la Helsinki alaturi de Donald Trump."Le-am transmis colegilor americani o nota cu un numar de sugestii specifice. Credem ca este necesar sa continuam colaborarea in problema dezarmarii, in domeniile militar si tehnic. Acest lucru include prelungirea Tratatului pentru limitarea armamentului strategic ofensiv.Este o situatie periculoasa cu sistemul american de aparare antibalistica la nivel global. Este vorba de problema implementarii Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF) . Si, bineinteles, agenda referitoare la neinstalarea armelor in spatiu", a adaugat Vladimir Putin la intalnire.Nesfarsitele amenintariAdministratia Vladimir Putin a criticat de nenumarate ori initiativa SUA de a instala elemente antiracheta, in cadrul NATO , in Romania si Polonia, precum si montarea unui sistem antibalistic in Coreea de Sud.Washington-ul si NATO sustin ca instalatiile antiracheta din Europa nu sunt indreptate cont ...citeste mai departe despre " MAE rus: Sistemul antibalistic din Romania poate genera anularea Tratatului fortelor nucleare " pe Ziare.com