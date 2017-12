Momente magice de Craciun: Primul Razboi Mondial s-a oprit si inamicii au sarbatorit impreuna

Numai ca este cat se poate de adevarata.Business Insider aminteste cum, pentru o zi si o noapte, armata francezilor si britanicilor, pe de o parte, respectiv cea a germanilor, de cealalta parte, au pus armele deoparte pentru o scurta vreme pentru o sarbatoare al carui scop este sa aduca oamenii mai aproape unii de altii.Era anul 1914. Razboiul incepuse in iulie si trebuia sa se termine inainte de Craciun. Doar ca la cinci luni dupa izbucnirea conflagratiei, luptele erau mai acerbe ca nicicand.In urma infrangerii germane in Prima Batalie de pe Marna, armatele Antantei si Puterilor Centrale au cautat sa se invaluiasca, dand nastere unor sisteme de fortificatii si transee ce ajung sa se intinda de la Marea Nordului pana la granita elvetiana.Marile ofensive au lasat nenumarati morti pe front, tacticile invechite adoptate de comandanti fiind complet inutile in fata noilor inovatii tehnice in materie de armament.Cadenta si focul incrucisat al mitralierelor, precizia crescanda a artileriei, folosirea sarmei ghimpate, a aruncatoarelor de flacari sau a armelor chimice transformau orice atac intr-o baie de sange.Traiul soldatilor era deosebit de aspru. Milioane de sobolani colcaiau, raspandind boli si infestand mancarea. Holera, febra tifoida si dizenteria au nenorocit vietile a mii de oameni. Infectiile erau de multe ori fatale, din cauza lipsei de antibiotice. Conditiile vitrege ale iernii si-au luat si ele tributul in vieti omenesti.Miracolul de CraciunDar in acest peisaj dezolant, o minune s-a produs. In Ajunul Craciunului, soldatii au iesit din transeele inghesuite pentru a marca sarbatoarea Nasterii Domnului. Rand pe rand, oamenii de pe ambele fronturi si-au parasit posturile, si-au lasat armele si si-au intalnit inamicii la mijloc.Ce a urmat a fost o adevarata lectie de umanitate: daca in urma cu cateva ore erau dusmani de moarte si se macelareau unii pe altii, acum vorbeau, dansau, cantau si mancau impreuna ca si cand erau prieteni la catarama. Ba chiar au jucat fotbal unii cu altii.In scrisorile trimise ziarelor si celor dragi, soldatii au descris modul in care a aparut armistitiul spontan."Am plasat chiar mai multe lu... citeste mai departe despre " Momente magice de Craciun: Primul Razboi Mondial s-a oprit si inamicii au sarbatorit impreuna " pe Ziare.com