Mai mult de 1.500 de castele sunt de vanzare in Franta: Se propune un plan Marshall pentru salvarea lor

Decat sa duci o viata la castel in secolul XXI, mai degraba renunti, scrie cotidianul citat, asa ca numarul castelelor disponibile pe piata a explodat in cursul ultimilor ani.Vechile cladiri incarcate de istorie au asaltat piata, 1.500 de castele sunt propuse spre vanzare anul acesta, fata de 800 cate erau in 2010.Sunt uneori secole de istorie de familie la care proprietarii sunt nevoiti sa renunte, obositi sa-si consacre toate mijloacele si toata energia pentru salvarea patrimoniului si resedinta seculara din linia lor succesorala."Acesti proprietari se afla la finalul unui ciclu de generatie", povesteste Gonzague Le Nail, a carui agentie are in portofoliu mai mult de 4.500 de castele si conace vandute, expertizate sau transmise. "Bunicii au reusit, bazandu-se pe veniturile de pe urma pamanturilor. Parintii care nu au mai avut pamanturi, au inceput sa aiba dificultati. Cat despre nepoti, ei prefera Londra sau Shanghai unei vieti la tara", mai spune sursa citata.Pentru multi, intretinerea este cea care a devenit o piedica insurmontabila.Le Figaro citeaza exemplul castelului Robien din Cotes-d'Armor, edificiu de secol XVIII, care a fost locuit de o familie din care a provenit fostul ministru al Educatiei nationale, Gilles de Robien, si patru presedinti ai Parlamentului britanic. Propus spre vanzare pentru 4,2 milioane de euro, resedinta este in prezent estimata la 2,1 milioane de euro si nu-si gaseste cumparator.Castelul Menars (foto), situat pe Valea Loarei, este si el pus in vanzare. El a fost achizitionat in 1760 de Jeanne Poisson, devenita marchiza de Pompadour, favorita lui Louis al XV-lea. Cu o suprafata de 12.000 de metri patrati si cu 62 de camere, resedinta a fost cumparata in anii '80 de Edouard Baysari, om de afaceri de origine libaneza, care timp de 30 de ani s-a consacrat lucrarilor de renovare si amenajare care au costat 100 de milioane de euro. Castelul a fost estimat pentru o suma intre 20 si 30 de milioane de euro.Intr-adevar, desi castelele franceze starnesc intotdeauna un interes al investitorilor straini, conditia primordiala pentru a le vinde la pret mare este starea perfecta, o buna izolatie si amenajare la moda. Totodata, este convenabil sa fie situat in regiunea pariziana si n ...citeste mai departe despre " Mai mult de 1.500 de castele sunt de vanzare in Franta: Se propune un plan Marshall pentru salvarea lor " pe Ziare.com