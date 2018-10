In total, 239.000 de persoane din Uniunea Europeana s-au mutat in Germania in 2017.Din Romania au venit cei mai multi migranti - 73.000, urmata de Siria cu 60.000, Polonia cu 34.000, Croatia cu 33.000 si Bulgaria cu 30.000.Destatis informeaza ca migratia neta din Asia si Africa a scazut, in conformitate cu tendinta descrescatoare incepand in 2016.Migrantii din Siria au scazut de la 146.000 in 2016 la 60.000 in 2017. Una dintre cele mai mari diferente se observa si la migrantii din Afganistan. Numarul lor a scazut de la 56.000 in 2015 la 4.000.Cancelarul german Angela Merkel a primit cu bratele deschise in 2015 refugiatii in Germania, mai ales pe cei din Siria. In acel an, aproape 900.000 de migranti ilegali au intrat in tara.Numarul cetatenilor germani si al celor de etnie germana care s-au intors in tara a crescut la 167.000, de la 146.000 in 2016.Constitutia Germaniei, creata dupa Al Doilea Razboi Mondial, le permite in mod specific celor de etnie germana, care au locuit in afara teritoriilor Germaniei moderne, sa se intoarca.Numarul germanilor care parasesc tara a ajuns la 249.000, fiind in scadere de la 281.000 in 2016.In total, 1.551.000 de persoane s-au mutat in Germania in timp ce 1.135.000 au parasit tara, migratia neta fiind astfel de 416.000. Nu sunt luati in considerare cei care au stau o durata scurta. In 2016, migratia neta a fost de 500.000 iar in 2015 a ajuns la 1.140.000. ...citeste mai departe despre " Mai multi migranti romani decat sirieni au ajuns in Germania in 2017 " pe Ziare.com