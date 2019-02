Mai multi ministri de Externe, inclusiv Melescanu, au semnat o declaratie prin care condamna agresiunile Rusiei in Ucraina

"Condamnam ocupatia ilegala a Rusiei, care continua sa puna in pericol pacea internationala de cinci ani", se arata in textul publicat in The Guardian.Documentul aminteste ca, cu cinci ani in urma, Rusia a inceput agresiunile impotriva Ucrainei si a anexat Peninsula Crimeea, ceea ce a reprezentat "o amenintare la adresa securitatii Europei"."Astazi, oamenii din Ucraina sunt mai uniti ca niciodata in orientarea lor europeana. Ucraina mai are multe cerinte de indeplinit si reforme de implementat, dar a fost facut un progres impresionat, in pofida agresiunilor din partea Rusiei.Ucraina de astazi este diferita in profunzime de Ucraina de dinainte de 2014 si nu a mai fost niciodata atat de aproape de Europa si valorile europene. In contrast, Crimeea aflata sub ocupatie rusa este in declin. Oamenii de acolo nu au fost niciodata mai izolati, iar situatia privind respectarea drepturilor omului si conditiile socio-economice continua sa se deterioreze", sustin ministrii."Anexarea ilegala a Crimeii, un act condamnat de comunitatea internationala, a pus in pericol sistemul bazat pe reguli internationale. Referendumul ilegitim din Crimeea, de la data de 16 martie 2014, a fost judecat si nevalidat de comunitatea internationala.In acesti cinci ani, comunitatea a facut apel, in cei mai puternici termeni, la restaurarea integritatii teritoriale a Ucrainei.Sanctiunile si politica de nerecunoastere a membrilor UE NATO si G7 reflecta efortul nostru comun si refuzul de a accepta ca o ocupatie ilegala a oricarui teritoriu al unei alte tari poate deveni o norma in secolul 21", se arata in text."Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului si alte organizatii internationale au raportat incalcarea drepturilor in Crimeea, impotriva minoritatii etnice tatare crimeene, a etnicilor ucraineni, a ortodocsilor non-rusi si a activistilor civili. Au fost inregistrate arestari arbitrare, dispartii, rele tratamente si tortura si cel putin o executie in afara sistemului judiciar.Un mare numar de prizonieri politici si detinuti care isi asteptau procesul au fost transferati in Rusia, in pofida faptului ca astfel de practici sunt interzise de dreptul international umanitar".Un caz particular la care se refera documentul este acela al producatorului de filme ucrainean Oleg Sentsov, ...citeste mai departe despre " Mai multi ministri de Externe, inclusiv Melescanu, au semnat o declaratie prin care condamna agresiunile Rusiei in Ucraina " pe Ziare.com