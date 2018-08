Potrivit Guvernului federal de la Berlin, numarul copiilor imigrantilor care primesc alocatii din Germania a crescut cu 10,4% in ultimul an, informeaza publicatia Die Welt si agentia DPA."In iunie 2018, au primit alocatii 269.336 de copii care locuiesc in afara Germaniei, in tari membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European", a comunicat Ministerul german de Finante.Situatia a atras critici ale primarilor unor orase din Germania, care avertizeaza ca apar riscuri in sistemul social."Guvernul federal ignora problema, ar trebui sa faca ceva, asistam la o migratie din cauza saraciei in cadrul Europei. In prezent, avem aproximativ 19.000 de persoane din Romania si Bulgaria in Duiburg, sinti si rromi. Acum sase ani, in 2012, erau doar 6.000", atrage atentia primarul orasului Duisburg, social-democratul Soren Link.La randul sau, Thomas Jung (SPD), primarul oraselului Furth, a discutat de curand despre aceasta problema cu liderul Partidului Social-Democrat, Andrea Nahles.Copiii imigrantilor care lucreaza in Germania primesc alocatii de pana la 194 de euro pe luna, costurile bugetare putand ajunge in 2018 la peste 600 de milioane de euro.In anul 2017, autoritatile administrative germane au platit in strainatate alocatii pentru copii in valoare de 343 de milioane de euro. Potrivit statisticilor, numarul copiilor polonezi care beneficiaza de alocatii din Germania a crescut cu 15.000 in ultimul an, al cehilor cu 5.000 si al romanilor cu 2.000. ...citeste mai departe despre " Mai multi primari din Germania contesta plata alocatiilor pentru copiii imigrantilor, inclusiv romani " pe Ziare.com