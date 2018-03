"De 60 de ani traim impreuna cu rromii si nici pana in ziua de azi nu am putut sa-i integram, ca sa o spun clar. De altfel, cum am putea integra oameni care vin dintr-o alta lume si o alta cultura, cu o alta identitate?", a spus Janos Lazar, la un miting electoral desfasurat in localitatea Martely, in sudul Ungariei, transmite agentia EFE.Este "o iluzie ca pot fi integrati, ca vom fi prieteni si ca vor fi ca noi", a insistat seful de cabinet al premierului Orban.Acesta din urma, aflat in campanie electorala pentru legislativele din 8 aprilie, a vizitat joi orasul Nagykanizsa si a postat pe Facebook o inregistrare video in care a vorbit despre acelasi subiect, afirmand, potrivit agentiei MTI, ca "daca le permitem migrantilor sa intre in tara va trebui sa le asiguram locuinte", adaugand ca in acel oras situat in apropierea granitei exista cazarmi ale armatei ce pot gazdui migrantii intrati in Ungaria Citeste si Parlamentul Ungariei respinge cotele de refugiati ale UE , sustinand ca sunt impuse de SorosUngaria, Polonia si Cehia , trimise in fata Curtii de Justitie a UE pentru refuzul cotelor de refugiati ...citeste mai departe despre " Mana dreapta a lui Viktor Orban spune ca migrantii sunt imposibil de integrat, la fel ca rromii " pe Ziare.com