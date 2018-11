Weber, liderul german al gruparii PPE in Parlamentul European, va fi candidatul principal al partidului de centru-dreapta in alegerile europarlamentare din mai 2019.Gruparea PPE, cea mai mare din Parlament, are ca scop sa isi pastreze controlul asupra postului de presedinte al Comisiei, detinut in prezent de Jean-Claude Juncker.Weber, care este in mare parte necunoscut in afara Bruxelles-ului si a regiunii sale din Bavaria, a fost sustinut de toti sefii de stat membri ai PPE si de majoritatea membrilor partidului.Weber a obtinut 492 de voturi (79%), conform rezultatelor anuntate de presedintele PPE, Joseph Daul."Avem incredere in tine", a declarat Sebastian Kurz, cancelarul austriac, intr-un discurs tinut in timpul votului.Weber a afirmat in discursul sau: "Nu va cer doar sustinerea pentru a fi un candidat, ci va cer un mandat, un mandat pentru a schimba Europa ". De asemenea, el a subliniat importanta traditiilor crestine europene, fiind aplaudat de public.Contracandidatul lui Weber va fi cel mai probabil, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, fostul ministru de Externe al Olandei care momentan nu are adversar in cursa interna a Partidului Socialistilor Europeni.In mai 2019, votantii din cele 27 de tari membre UE vor alege cei 705 membri ai Parlamentului European. Toate posturile importante ale UE, inclusiv presedintia Comisiei, Consiliului si Parlamentului, vor fi disputate.Sefii de state si ale guvernelor din Consiliul European sunt asteptati sa nominalizeze candidatul principal al partidului cu cele mai multe locuri in Parlament sau candidatul care are cea mai mare sansa sa formeze o coalitie. Candidatul trebuie apoi sa castige sustinerea Parlamentului. ...citeste mai departe despre " Manfred Weber a fost desemnat candidatul PPE pentru functia de presedinte al CE " pe Ziare.com