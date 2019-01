Manifestatii violente la Atena. Grecii protesteaza fata de acordul privind numele Macedoniei (Foto&Video)

Au avut loc cateva ciocniri intre politisti si circa 30 de manifestanti nationalisti cu cagule, care au aruncat cu obiecte si au incercat sa forteze gardul Parlamentului, in apropierea unui Monument al Soldatului Necunoscut.Fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii, scrie Ekathimerini.Majoritatea manifestantilor au afisat drapelul Greciei, formand o maree de albastru si alb in Piata Syntagma, locul frecvent al marilor adunari, in fata Parlamentului."Referendum pentru (numele) Macedoniei", se putea citi pe un mare banner.Circulatia in centrul Atenei a fost inchisa duminica, precum si statiile de metrou din apropiere de Syntagma.Printre manifestati s-au numarat si unele grupari religioase ortodoxe si unii preoti.Antonis Samaras, fost prim-ministru intre 2012 si 2015, a tinut un discurs in fata protestatarilor, declarand: "Protestam pentru ceea ce credem ca este just".Parlamentul grec va incepe dezbaterea privind acordul luni, iar votul final va avea loc vineri.What I saw today:1) Some 100k protestors against the Prespes deal for #Macedonia2) The police threw the most tear gas I ve ever seen in a rally in #Athens in my 22 years as a journo.Last time was in 1999 when US's Clinton visited the GR capital.There was no need for that. pic.twitter.com/96jKoiLVqk- Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) January 20, 2019Thousands of people marched through the #Greek capital, #Athens to central Syntagma Square on Sunday to once again decry the name-change deal with #Macedonia. Scuffles erupted as some demonstrators attacked riot police. pic.twitter.com/vT1ZwxNEJK- Srbija Evropa (@srbija_eu) January 20, 2019Organizatorii protestului au declarat ca spera ca peste 600.000 de oameni sa fie prezenti. Insa cel mai probabil numarul va fi mult mai mic. Desi organizatorii au precizat ca in jur de 3.000 de autobuze vor veni din nordul Greciei, Politia a informat in jurul orei locale 14:00 ca doar 300 de autobuze au ajuns la Atena. Alte 60 de autobuze au venit din Peloponez.#Athens police fire tear gas at protesters as 1000s rally against #Macedonia name-change deal https://t.co/z4roOBsNsA pic.twitter.com/whGHcZZCYo- RT (@RT_com) January 20, 2019Acordul privind noul nume al Macedoniei, semnat i ...citeste mai departe despre " Manifestatii violente la Atena. Grecii protesteaza fata de acordul privind numele Macedoniei (Foto&Video) " pe Ziare.com