Marea Britanie a prezentat o noua serie de recomandari pentru cazul unui Brexit fara acord

Astfel, companiile aeriene britanice si cele ale Uniunii Europene isi vor pierde in mod automat dreptul de zbor reciproc pe teritoriile lor in cazul in care Marea Britanie paraseste UE fara un acord, relateaza luni Reuters, citat de Agerpres.In schimb, Marea Britanie ar urma sa respecte normele tehnice si standardele UE privind siguranta aviatiei. Totodata, functiile asigurate in prezent de Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei vor fi preluate de catre autoritatea de reglementare a aviatiei din Marea Britanie, Agentia pentru Aviatie Civila.De asemenea, transportatorii rutieri britanici risca sa nu mai poata sa se bazeze pe recunoasterea automata de catre UE a licentelor comunitare eliberate in Regatul Unit si ar putea sa nu mai aiba acces la pietele UE. Nu este clar cand ar putea intra in vigoare acorduri bilaterale si daca ar urma sa fie impuse noi cerinte la granitele UE.In domeniul alimentelor, producatorii de apa minerala s-ar putea confrunta cu situatia in care exporturile lor sa nu mai fie recunoscute in UE. Etichetarea de conformitate cu "EU" ar putea sa nu mai fie valabila pentru produse alimentare sau ingrediente provenite din Marea Britanie.Recomandarile vizeaza si animalele de companie. Acestea ar putea fi transportate in tarile UE, dar proprietarii lor s-ar putea confrunta cu cerinte suplimentare.Marea Britanie urmeaza sa paraseasca UE pe 29 martie 2019, dar pana in prezent nu exista un acord cu Bruxellesul privind viitoarele relatii, iar unii parlamentari britanici sustin ideea organizarii unui nou referendum de tipul celui desfasurat in iunie 2016, cand o majoritate a electoratului britanic s-a pronuntat pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana.In pofida progreselor, raman inca de solutionat capitole importante din acest acord, in special situatia frontierei nord-irlandeze si viitoarele relatii economice dintre UE si Marea Britanie.Dupa ce liderii europeni i-au respins propunerile la summitul desfasurat saptamana trecuta, premierul britanic Theresa May a cerut Uniunii Europene sa vina cu o alternativa la aceste propuneri, pentru a se putea iesi din impasul in care au ajuns negocierile, dar a asigurat ca nu va accepta niciodata o scindare a Regatului Unit, referire la viitoarea sit ...citeste mai departe despre " Marea Britanie a prezentat o noua serie de recomandari pentru cazul unui Brexit fara acord " pe Ziare.com