Marea Britanie, avertizata in legatura cu riscurile folosirii tehnologiei Huawei in retelele 5G: Vor fura engros secrete de stat

"Vor fura engros secrete de stat, indiferent ca sunt secrete nucleare ale Marii Britanii sau secrete de la M16 sau M15", a afirmat O'Brien intr-un interviu acordat publicatiei Financial Times, publicat marti."Este oarecum socant pentru noi ca britanicii privesc Huawei ca pe o decizie comerciala. 5G este o decizie de securitate nationala", a adaugat consilierul.O'Brien a spus ca oamenii din Europa Japonia , Noua Zeelanda si Australia incep sa inteleaga ingrijorarile exprimate de Statele Unite fata de Huawei.Statele Unite au presat celelalte natiuni sa nu acorde Huawei acces la retelele 5G si au acuzat ca echipamentele companiei ar putea fi utilizate de Beijing pentru spionaj, in timp ce China a negat in repetate randuri acest lucru.In luna mai, presedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care interzice companiilor americane sa utilizeze echipamente de telecomunicatii fabricate de companii care reprezinta riscuri de securitate nationala.Tot in luna mai, administratia Trump a adaugat Huawei pe o lista neagra de companii, din motive de securitate nationala.Subiectul riscurilor de securitate implicate de folosirea tehnologiei Huawei a divizat tarile din reteaua de schimb de informatii Five Eyes, respectiv Statele Unite, Marea Britanie, Canada , Australia si Noua Zeelanda.Anterior, Marea Britanie a adoptat o pozitie mai putin ferma comparativ cu alte state din grup, indicand ca produsele 5G ale Huawei ar putea fi utilziate in zone mai putin sensibile.Reprezentantii Huawei nu au putut fi contactati imediat pentru comentarii.