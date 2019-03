Nu va fi Brexit fara un acord, a decis Parlamentul britanic la o zi dupa ce a respins acordul. May a votat impotriva propriei motiuni, dupa o dezbatere haotica

Parlamentul a adoptat insa un amendament care a modificat textul motiunii, astfel ca el sa precizeze clar ca un Brexit fara acord nu va fi permis. Asta a facut ca totul sa o ia si mai mult razna. Astfel, am urmarit cum May a votat impotriva propriei motiuni, la fel si mai multi ministri care au sustinut modificari pe care UE le respinsese deja categoric. Toate astea dupa o dezbatere marcata de declaratii razboinice si populiste, ceea ce i-a facut pe oficialii de la Bruxelles rugati sa comenteze situatia sa exclame: "Doamne, sunt nebuni!".Joi ar urma sa aiba loc un al treilea vot, urmand ca deputatii sa decida daca cer UE amanarea "pe termen limitat" a Brexit-ului. Doar ca aici deja decizia nu mai e doar a lor. Oficialii europeni au anuntat de marti seara ca Londra va trebui sa vina cu un plan foarte clar si termene precise si ca propunerea le va fi aprobata doar daca obtine unanimitatea celor 27 de membri UE. Pe langa asta, ramane de vazut cine va mai fi in functie joi dimineata in Guvernul de la Londra, dupa ce un ministru a demisionat deja si si altii si-au anuntat intentia.Cert este ca, daca divortul nu se produce pana pe 23 mai, Marea Britanie va fi in situatia hilara de a fi obligata sa participe la alegerile europarlamentare.Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, noile dezbateri din Parlamentul britanic. Va asteptam si joi alaturi de noi, pentru un nou episod din telenovela britanica numita Brexit:Vezi aici cum s-a desfasurat dezbaterea de marti: May a vorbit in Parlamentul gol. Si-a chemat colegii si sotul sa umple scaunele. Glume cu Titanicul in timpul votului22:58 - E oficial! Sarah Newton, ministru al Muncii si Pensiilor pentru persoanele cu dizabilitati in Guvernul May, a demisionat. Ea a votat, impotriva indicatiilor partidului de la votul final, pentru motiunea modificata, adica pentru respingerea optiunii unui Brexit fara acord.Se pare ca May a decis ca ministrii care au votat astfel sa plece din Guvern. Cei care s-au abtinut de la vot pot ramane.22:52 - Theresa May pare ca nu e atinsa de nimic din tot ce s-a intamplat si incearca sa transforme intreg absurdul intr-un avantaj. Ea ar incerca acum sa forteze un al treilea vot pe acordul ...citeste mai departe despre " Nu va fi Brexit fara un acord, a decis Parlamentul britanic la o zi dupa ce a respins acordul. May a votat impotriva propriei motiuni, dupa o dezbatere haotica " pe Ziare.com