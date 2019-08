Gina Miller, militanta anti-Brexit, s-a adresat justitiei la Londra in urma cu doua zile, iar o audiere va avea loc pe 5 septembrie.Parte din caz este si fostul prim-ministru John Major."Audierea in cazul prorogarii Parlamentului de catre Boris Johnson va avea loc joia viitoare, pe 5 septembrie. Voi fi insotita de Sir John Major", a scris Miller pe Twitter , citata de Reuters.Gina Miller a reusit in 2017, printr-un demers similar, sa determine guvernul condus de Theresa May sa consulte Parlamentul cu privire la Brexit.Oponenti ai prim-ministrului Boris Johnson au incercat si in Scotia sa opreasca actiunea lui. Vineri, judecatorul Raymond Doherty a respins cererea de amanare temporara prin hotarare judecatoreasca, iar o audiere a cazului va avea loc pe 6 septembrie, scrie AFP.Regina Elisabeta II a aprobat solicitarea de miercuri a lui Johnson de a suspenda activitatea Parlamentului britanic pentru 26 de zile, pana pe 14 octombrie.Actiuni legale care contesta aceasta suspendare au fost deschise si in Belfast si Londra.Decizia prim-ministrului Boris Johnson de a suspenda activitatea Parlamentului britanic pentru o luna a starnit proteste din partea politicienilor si a celor care se opun unui Brexit fara acord, iar o petitie a strans peste 1 milion de semnaturi.Cei mai multi au caracterizat aceasta masura ca o incercare "nedemocratica" de a-i impiedica pe parlamentari sa blocheze un Brexit fara acord.Citeste si:Proteste in UK, dupa ce Boris Johnson a anuntat ca suspenda activitatea Parlamentului: Opriti lovitura de stat! (Video)Brexit: Boris Johnson obtine suspendarea parlamentului si provoaca furia OpozitieiPutini britanici sustin suspendarea parlamentului de la Londra ...citeste mai departe despre " Marea Britanie: Decizia de a suspenda activitatea Parlamentului a fost atacata in justitie. Cand vor avea loc audieri " pe Ziare.com