Marea Britanie iese din UE pentru ca alegatorii au fost inselati de politicieni cu ajutorul Cambridge Analytica - marturie

"Este o incalcare a legii, s-a trisat (...) Este o modificare fundamentala a constitutiei acestei tari", a declarat Wylie, in cursul audierii sale in cadrul unei comisii a Camerei Comunelor, camera inferioara a Parlamentului britanic"Cred ca este complet rezonabil sa spunem ca ar fi putut fi un rezultat diferit al referendumului, daca nu s-ar fi intamplat, din punctul meu de vedere, aceasta inselaciune", a adaugat fostul angajat al firmei Cambridge Analytica, facand referire la presupusa manipulare de date pentru a influenta votantii.Christopher Wylie a mai declarat ca Partidul Independentei Marii Britanii (Ukip) a incheiat un contract pentru servicii cu Cambridge Analytica, precizand ca a vazut facturi cu numele partidului.Fostul angajat al Cambridge Analytica s-a declarat drept un "eurosceptic progresist" si sustine ca acuzatiile sale privind campania pro-Brexit nu este motivata de dorinta de a zadarnici iesirea Marii Britanii din Blocul comunitar.Christopher Wylie a dezvaluit pentru publicatiile The New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica a folosit o aplicatie creata de un cercetator ruso-american nascut in Republica Moldova, numita "thisisyourdigitallife", pentru a colecta date personale a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook si pe care le-ar fi folosit ulterior pentru a influenta alegerile prezidentiale din SUA, in anul 2016, si referendumul privind apartenenta Marii Britanii la UE .