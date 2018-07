Javid a precizat ca doar medicamentele care vor respecta standardele de calitate si de siguranta vor fi disponibile pentru pacientii care au "o nevoie exceptionala".Decizia vine dupa mai multe cazuri in care copii cu o forma severa de epilepsie nu au putut beneficia de un tratament cu ulei de canabis.Alte forme de canabis vor ramane ilegale.Javid a declarat: "Cazurile recente de copii bolnavi arata clar ca pozitia noastra privind medicamentele bazate pe canabis nu a fost una satisfacatoare. De aceea am lansat o analiza si am creat un consiliu de experti care sa furnizeze consiliere privind aprobarea folosirii unor astfel de tratamente in circumstante exceptionale. Acest lucru va ajuta pacientii care au o nevoie clinica exceptionala dar nu este in niciun caz un prim pas pentru legalizarea folosirii canabisului in scop recreational".Citeste si: Canadienii au facut prima bere din canabis. Specialisti: Este mai sanatoasa decat alcoolul (Video) ...citeste mai departe despre " Marea Britanie legalizeaza din toamna medicamentele pe baza de canabis " pe Ziare.com