Marea Britanie nu mai baga gunoiul sub pres. Oligarhii lui Putin, alungati din Londra

Asupra executivului britanic s-au facut presiuni ani la rand din partea organizatiilor civile care lupta cu coruptia pentru a actiona impotriva oligarhilor rusi. Acestia sunt detinatorii unor averi imense facute in Rusia din privatizari dubioase, evaziune fiscala si alte fapte de coruptie. S-au stabilit in Marea Britanie, investind sume imense in proprietati imobiliare, dar si in afaceri locale, cum ar fi achizitionarea de cluburi de fotbal, companii de constructii, presa, agentii de publicitate."Marea Britanie are una dintre cele mai permisive legislatii din Europa in ce priveste plasarea banilor straini in sistemul bancar si in corporatii fara a dezvalui proprietarii - legislatie care, spun grupurile civile anticoruptie, a atras sute de miliarde de dolari in bani negri si gri, investiti pe pietele financiare si imobiiare", scrie New York Times.Cel mai cunoscut oligarh sustinator al lui Putin din Marea Britanie este Roman Abramovici , proprietarul clubului de fotbal londonez Chelsea. Averea sa este estimata la 10,8 miliarde dolari americani de catre publicatia Forbes.Uciderea lui Litvinenko cu Poloniu radioactiv, o crima care a ingrozit lumeaAutoritatile britanice n-au reactionat la aceste solicitari, pastrand legislatia care acorda drept de rezidenta in conditiile in care solicitantul demonstreaza ca a investit o suma importanta in proprietati si afaceri locale. Ani la rand, guvernele Marii Britanii au ales banii, inchizand ochii la crimele politice, atacurile si reglarile de conturi din interiorul comunitatii ruse.In anul 2006, otravirea cu Poloniu, o substanta radioactiva, a lui Alexandr Litvinenko, un fost spion KGB, devenit un critic important al lui Vladimir Putin , intr-un restaurant din inima Londrei, a provocat panica si iritare printre autoritatile britanice.Atunci s-a cerut in mod public, pentru prima data, luarea unor masuri impotriva oligarhilor rusi stabiliti la Londra, dar Tony Blair, premierul de atunci, a evitat orice decizie in acest sens.De atunci, a urmat un sir nesfarsit de atacuri, sinucideri inexplicabile, crime, culminand cu tentativa de eliminare a lui Serghei Skipral, un fost spion GRU care a trecut de partea britanicilor la sfarsitul anilor '90, folosindu-se un nerv-agent, s ...citeste mai departe despre " Marea Britanie nu mai baga gunoiul sub pres. Oligarhii lui Putin, alungati din Londra " pe Ziare.com