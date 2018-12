"Avocatul General Campos Sanchez-Bordona propune Curtii de Justitie sa declare ca Articolul 50 ... permite revocarea unilaterala a notificarii intentiei de retragere din Uniunea Europeana", a informat CJUE intr-un comunicat, citat de Reuters si dpa.A conditiona decizia de renuntare la Brexit de acordul celorlalte 27 de state membre ar fi "incompatibil" cu regulile referitoare la iesirea din blocul comunitar, a argumentat Manuel Campos Sanchez-Bordona.Opiniile Avocatului General nu sunt constrangatoare, dar CJUE tinde sa le urmeze in deciziile sale finale.Curtea Suprema a Scotiei a sesizat CJUE pentru o hotarare preliminara cu privire la posibilitatea ca Marea Britanie sa poata revoca unilateral decizia de a iesi din Uniunea Europeana.Guvernul de la Londra a declarat ca intrebarea este pur ipotetica, intrucat nu are intentia de a reveni asupra deciziei de iesire din UE Parlamentul de la Londra incepe marti cinci zile de dezbateri asupra Brexit-ului, inainte de votul din 11 decembrie cu privire la acordul incheiat de prim-ministrul Theresa May cu Uniunea Europeana. ...citeste mai departe despre " Marea Britanie poate revoca unilateral decizia de iesire din UE " pe Ziare.com