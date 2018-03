Aceste expulzari reprezinta un "raspuns international extraordinar din partea aliatilor nostri" si arata ca " Rusia nu poate sa incalce regulile internationale in impunitate", a declarat Boris Johnson.Londra acuza Moscova ca este "vinovata" de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, pe 4 martie, la Salisbury, in sudul Angliei. Rusia respinge orice implicare.Cei 28 de membri UE si-au exprimat sustinerea fata de Londra in cadrul unui summit european, la sfarsitul saptamanii trecute, la Bruxelles, si au convenit ca nu exista alta explicatie plauzibila a otravirii.Rusia si Marea Britanie au expluzat ficare cate 23 de diplomati in urma acestui incident, care a provocat o criza intre Moscova si Occident ce aminteste de Razboiul Rece.Londra a anuntat ca diplomatii expulzati erau spioni care actionau sub acoperire diplomatica. ...citeste mai departe despre " Marea Britanie saluta cea mai mare expulzare colectiva de spioni rusi din istorie " pe Ziare.com