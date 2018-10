"Brexit reprezinta o problema grava pentru Scotia ", a declarat Nicola Sturgeon, reiterand ca cetatenii scotieni nu vor iesirea din Uniunea Europeana."Singura solutie la aceasta problema este sa devenim o tara independenta", a subliniat Sturgeon, potrivit agentiei Reuters.Desi principalii liderii politici britanici, in frunte cu premierul Theresa May, sustin ca trebuie sa respecte vointa exprimata clar de electorat in privinta iesirii din Uniunea Europeana, rezultatul referendumului din 2016 a fost strans, 51,9% (17,4 milioane de alegatori) votand in favoarea Brexit, iar 48,1% (16,1 milioane) pentru ramanerea in UE Marea Britanie ar urma sa iasa din Uniunea Europeana pe 29 martie 2019, daca decizia nu va fi blocata de Londra.Fostul premier laburist Tony Blair si alti politicieni au semnalat in mai multe randuri ca cetatenii Marii Britanii trebuie sa aiba o noua sansa de a se exprima, eventual printr-un referendum, in privinta apartenentei tarii la Uniunea Europeana.Tony Blair considera ca acordul Marii Britanii privind parasirea Uniunii Europene va trebui supus aprobarii cetatenilor, pentru a se stabili care sunt conditiile iesirii din Blocul comunitar.Eventuala iesire din Uniunea Europeana va pune in pericol unitatea Marii Britanii, afectand acordul de pace privind Irlanda de Nord si alimentand miscarea proindependenta in Scotia, au avertizat fostii premieri Tony Blair si John Major.Citeste si: Scotia se pregateste sa-si declare independenta de Marea Britanie dupa Brexit ...citeste mai departe despre " Marea Britanie se va destrama dupa Brexit: Scotia nu vede alta solutie decat sa-si declare independenta " pe Ziare.com