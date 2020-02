La Belfast, capitala provinciei britanice Irlanda de Nord, in prima linie din cauza frontierei sale terestre cu Irlanda, viata isi urmeaza cursul dupa ruptura istorica cu UE, care a pierdut pentru prima data un stat membru, dupa 47 de ani de mariaj tumultuos."Sunt doar multumita ca au ajuns la un acord, pentru ca drumul a fost lung si dificil. Sa incepem sa ne construim viitorul", a declarat vanzatoarea Linda Fodor, in varsta de 50 de ani, pentru France Presse.Si britanicii care traiesc in strainatate simt ruptura de UE. "Astazi nu mai sunt egala cu vecinii mei francezi?", intreaba Erica Lane, care locuieste de 20 de ani in departamentul Dordogne. Inainte "eram cu totii la fel, iar acum ma simt putin ca o straina", a spus ea.Chiar daca Brexit-ul a fost un moment istoric, el nu va aduce mari schimbari concrete imediat, cu exceptia faptului ca Regatul Unit nu mai este reprezentat in institutiile europene, ale caror reguli va continua totusi sa le respecte pana la incheierea perioadei de tranzitie, pe 31 decembrie 2020.Semn discret al acestei schimbari, o noua placa marcheaza schimbarea numelui Reprezentantei Marii Britanii la UE de la Bruxelles, denumire rezervata tarilor membre, rebotezata Misiunea britanica pentru UE.Primul ambasador al UE in Regatul Unit, portughezul Joao Vale de Almeida, si-a inceput sambata mandatul, declarandu-se pe Twitter "nerabdator (...) sa puna bazele unei relatii solide" intre Londra si UE.Chiar daca viitorul este inca plin de incertitudini pentru britanici, prim-ministrul Boris Johnson, mare sustinator al Brexit-ului, vede in el o noua era pentru tara sa. "In aceasta noapte, am iesit din UE - un moment de cotitura extraordinar in viata acestei tari. Sa ne unim acum si sa profitam de toate oportunitatile pe care le va aduce Brexit-ul", a postat el pe Twitter.Citeste mai departe despre " Marea Britanie si-a inceput viata in afara UE: Cum a fost prima zi dupa Brexit " pe Ziare.com